Fenerbahçe, sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Fenerbahçe’nin başında 34 maçta görev alan Erol Bulut, 21 galibiyet 8 mağlubiyet 5 de beraberlik elde etti. Teknik direktörlük kariyerinde 238 gün ile en az görev aldığı takım olan Fenerbahçe ile iç sahada başarısız tablo sergileyen Erol Bulut’la sezon sonu beklenmeden yollar ayrıldı. Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Erol Bulut, 576 gün görev aldı. Malatyaspor’da 27 galibiyet alan Bulut, 19 beraberlik 23 de mağlubiyet yaşadı. Sonrasında Aytemiz Alanyaspor’a geçen Bulut, 416 gün takımın başında yer aldı. Bulut, Alanyaspor’la 23 galibiyet, 12 mağlubiyet, 9 beraberlik elde etti.

Takımla vedalaştı

Fenerbahçe, milli ara sebebiyle verilen arada Yukatel Denizlispor hazırlıklarına ise bugün başladı. Yönetim kurulu tarafından yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasıyla Erol Bulut, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gelerek takımla vedalaştı.

Erol Bulut’un yardımcıları da görevden alındı

Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna oturan Erol Bulut’un yanı sıra antrenör Mehmet Yozgatlı, kondisyoner Pantelis Pantelopoulos, analizci İbrahim Kemal Menderes ve danışmanı Volkan Küçük’ün de Fenerbahçe kariyerleri sona erdi.

Emre Belözoğlu görev alacak

Fenerbahçe’de sezonun geri kalan haftalarında ise teknik sorumlu olarak sportif direktör Emre Belözoğlu görev alacak. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu, yarın takımın başında yer alacak. (DHA)