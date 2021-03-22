Beşiktaş ’ı yenmeyi başaramayan Sarı-Lacivertliler’de Erol Bulut dönemi sona eriyor. Yönetim, yeni teknik adamı, Milli maç arasında takımın başına getirmeyi hedefliyor.

Lucien Favre’ın talibi çok

Listenin ilk sıralarındaki bir diğer isim, İsviçreli teknik adam. Favre, son olarak Borussia Dortmund’ta görev yapmıştı. 63 yaşındaki çalıştırıcı 13 Aralık’ta görevden ayrıldı. Yönetim, Favre’ye iyi bir proje sunarak kendisiyle uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı hedefliyor. Ancak İsviçreli teknik adamın başta Almanya olmak üzere İngiltere ve Fransa’dan da birçok talibi bulunuyor. 63 yaşındaki hocayı ikna etmek kolay olmayacak.

Dalic’te şart hemen gelmesi

Hırvatistan Milli Takımı’nın başında bulunan Zlatko Dalic, geçtiğimiz sezonun ardından bir kez daha Fenerbahçe ’nin gündeminde. Löw gibi Dalic de EURO 2020 sonrasında görevinden ayrılacak ve kariyerine bir kulüp takımında devam edecek. Sarı-Lacivertliler, 54 yaşındaki teknik adamla anlaşılması halinde hemen takımın başına geçmesini istiyor. Bunun için, Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Şuker ile bir görüşme yapılabilir.

Joachim Löw için Kartal formülü

Sarı-Lacivertliler’in en büyük hayali, Alman teknik adamla anlaşmak. Löw, EURO 2020 sonrası 2006’dan beri çalıştırdığı Almanya Milli Takımı’ndan ayrılacak. Yönetim, 61 yaşındaki çalıştırıcı ile hemen temas kurup anlaşmanın yolunu arayacak. Almanya Futbol Federasyonu’nun, sezon sonuna kadar Löw’e Fenerbahçe’yi de çalıştırması konusunda izin vermesi beklenmiyor. Yönetim, 1998-99 sezonunda Fenerbahçe’de Alman teknik adamın yardımcılığını yapan İsmail Kartal’ı geçici olarak göreve getirebilir. Kartal, daha sonra yine Löw’ün yardımcısı olarak kalabilir.

Yerlide tek aday Okan Buruk

Okan Buruk, geçtiğimiz sezon Başakşehir’i şampiyon yaparak tarihi bir başarıya imza attı. Ancak bu sezon ligde alınan kötü sonuçlar sonrası 29 Ocak’ta görevinden ayrıldı. 2017-18 sezonunda Akhisar ile Fenerbahçe’yi yenerek Türkiye Kupası’nı kazanan Buruk, listedeki tek yerli teknik adam konumunda. 47 yaşındaki çalıştırıcının hemen takımın başına geçebilecek olması en büyük avantajı. Ancak yönetimin öncelikli isimleri arasında değil.

Samba rüzgarı: Zico&Alex

Yönetim arasında bu ikilinin takımın başına getirilmesini isteyenlerin sayısı az değil. Zico, 2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe’yi çalıştırmış; ilk sezonunda lig şampiyonu olmuş ikinci sezonunda ise Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynatmıştı. Brezilya hocanın, Alex ile birlikte göreve gelmesi formülü üzerinde duruluyor. Zico, 2016’dan beri takım çalıştırmasa da 2018’den bu yana Japon ekibi Kashima’nın futbol direktörlüğünü yapıyor. Alex, önümüzdeki sezon için Sao Paulo U20 takımı ile el sıkıştı ama sözleşme imzalamadı.



















