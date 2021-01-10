Başakşehir (4-1), Kasımpaşa (3-0) ve Alanyaspor (2-1) karşısında elde edilen 9 puan, Fenerbahçe'yi 17. hafta sonunda ikinciliğe taşımıştı. Sarı-Lacivertliler şimdi gözünü ilk yarının son dört maçına dikti. Teknik direktör Erol Bulut; Erzurumspor (d), Ankaragücü, Sivasspor (d) ile Kayserispor karşısında elde edilecek 12 puanın peşine düştü. Bulut, bu maçları kayıpsız geçmeleri halinde ilk yarıyı lider bitermenin planlarını yapıyor. 18. haftaya 32 puanla giren Fenerbahçe, Ocak ayı içinde oynayacağı bu 4 maçtan 12 puan toplayıp, ilk yarıyı 44 puanla kapatmayı hedefliyor.

Erzurum'a gidiş bugün

Sarı-Lacivertliler, yarın saat 16.00'da Kazım Karabekir Stadı'nda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Kanarya, bugün son çalışmasını yapacak ve ardından Erzurum'un yolunu tutacak. Başkan Ali Koç ve yöneticilerin de bu deplasmanda takımın yanında olacakları belirtildi.



