Fenerbahçe'de Erol Bulut’un gözü yollarda

Erol Bulut, ligde Göztepe deplasmanında oynayacakları maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Rakibi en ince ayrıntısına kadar analiz etmeye çalışan başarılı teknik adam, bir yandan da Milli takımlara giden öğrencilerini düşünüyor.

09 Ekim 2020, Cuma 08:08 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Erol Bulut’un gözü yollarda

Erol Bulut, ligde Göztepe deplasmanında oynayacakları maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Rakibi en ince ayrıntısına kadar analiz etmeye çalışan başarılı teknik adam, bir yandan da Milli takımlara giden öğrencilerini düşünüyor. Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Milli görevdeki 13 oyuncusunun durumuyla ilgili olarak her gün bilgi alıyor. 45 yaşındaki çalıştırıcı, tüm futbolcuların sağlıklı bir şekilde dönmesini umuyor.

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