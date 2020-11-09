Dünyada koronavirüs pandemisi başladığından beri UEFA ve IFAB tarafından özel izinle yapılan 5 oyuncu değişikliği bilhassa Erol Bulut döneminde her maça göre farklı değerlendiriliyor.

Milliyet'in haberine göre; Bu sezon geniş ve alternatifli kadrosuyla dikkat çeken sarı-lacivertlilerde 8 haftalık süreçte genelde rakibe göre bir değişiklik hamlesi izlendi. Dünyada koronavirüs pandemisi başladığından beri UEFA ve IFAB tarafından özel izinle yapılan 5 oyuncu değişikliği bilhassa Erol Bulut döneminde her maça göre farklı değerlendiriliyor. Bu sezon geniş ve alternatifli kadrosuyla dikkat çeken sarı-lacivertlilerde 8 haftalık süreçte genelde rakibe göre bir değişiklik hamlesi izlendi. Süper Lig’de 8 haftalık sürecin ortalaması 4 olarak ortaya çıktı. Erol Bulut ve teknik ekibi, Çaykur Rizespor maçıyla başlayıp Konyaspor karşılaşmasına kadar gelen sürede hem transferlerin gelişi hem de maçların zorluğuna göre hamleler yaptı.

Özellikle Konyaspor maçında Mert Hakan’ın süre almaması ve 5 değişiklik hakkının kullanılmaması sonrası gündem hamleler oldu.

İşte hafta hafta değişiklik sayıları:

Ç.Rizespor (4): Valencia, Sinan, Ozan, Sosan

Hatayspor (5): Sosa, Sinan, Mert Hakan, Novak, Denizn

Galatasaray (3): Samatta, Ferdi, Mert Hakann

Karagümrük (4): Mert Hakan, Sinan, Tolga, Cissen

Göztepe (4): Mert Hakan, Ferdi, Sinan, Cissen

Trabzonspor (4): Novak, Mert Hakan, Cisse, Ademin

Antalyaspor (5): Perotti, Cisse, Mert Hakan, Sinan, Ademin

Konyaspor (4): Perotti, Cisse, Ferdi, Ademi