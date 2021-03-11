Fenerbahçe’de teknik heyet, İttifak Holding Konyaspor maçındaki oyun anlayışının devam etmesini istiyor. Milliyet'in haberine göre; Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında rakip yarı sahada yapılan etkili baskı teknik heyeti bir hayli memnun etti. Sarı-lacivertli teknik heyet bu baskıyı önümüzdeki kritik haftalarda hem Kadıköy’de hem de deplasman maçlarında uygulatmayı planlıyor.

Konyaspor’un kendi yarı sahasından çıkmaya çalışırken kaptırdığı toplar sayesinde sarı-lacivertli takım ilk yarıda arka arkaya önemli pozisyonlar bulurken, Attila Szalai ve Osayi Samuel’in golleriyle iki farkı yakalamıştı. Serdar Aziz’in son dakikalarda attığı gol ise 3-0’lık skoru belirlemişti.

Rakipler Kadıköy'de farklı!

Bu sezon özellikle Kadıköy’de rakipler farklı bir oyun anlayışıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivetliler deplasmanlarda pasla oyun kurmak isteyen rakiplerine karşı bu baskıdan daha rahat sonuç alıyor. Ancak Kadıköy’de durum biraz daha farklı oluyor. Şükrü Saracoğlu Stadı’nda rakipler daha az topa sahip olmayı tercih ediyor.

Fenerbahçe önümüzdeki dönem Kadıköy’de de rakip yarı sahada baskı yapacak. Top rakibe geçtiği anda şiddetli bir baskı başlayacak. Rakibi paniğe ve hataya sürükleyecek bu baskı sayesinde daha kolay pozisyon bulunması planlanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut ve ekibi kalan 12 maçta bu oyun anlayışıyla sonuca gitmenin hesaplarını yapıyor.









Orta sahada dev rekabet

Fenerbahçe’de sakatlıkları düzelen İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo’nun takıma dönmesiyle birlikte orta sahadaki forma rekabeti çok ciddi bir seviyeye ulaştı.

Yaklaşık bir ay sonra formasına kavuşan Gustavo takımın en önemli isimleri arasında bulunuyor. Ara transferde uzun uğraşlar sonunda kadroya katılan İrfan Can da önümüzdeki dönemde orta sahanın en önemli parçalarından biri olacak.

Ancak sarı-lacivertli takımda an itibariyle bu bölgede oynayan Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş üstün bir performans sergiliyor. Bu yüzden Gençlerbirliği maçında da Sosa-Mert Hakan ikilisinin bir arada olması planlanıyor. 10 numara bölgesinde ise Dimitris Pelkas görev yapacak. Orta sahadaki bu rekabet sebebiyle takımın önemli isimlerinden Ozan Tufan, Antalya ve Konya maçlarında yedek soyunurken, ikinci yarılarda şans bulabilmişti.

Bu arada Fenerbahçe dün izin yaptı. Sarı-lacivertli takım, Gençlerbirliği mesaisine bugün devam edecek. Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık yüzünden iki gün dinlenen Pelkas bugün takımla çalışacak.