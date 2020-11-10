Fenerbahçe'de Erol Bulut rotasyona gidiyor
Erol Bulut, Konya yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, “2-3 haftadır performansı düşenler var. Kimlerin değişeceğini göreceksiniz” sözleriyle kadroda değişim sinyali vermişti. Kadrodaki yerini kaybedecek ilk isim olarak Valencia öne çıkıyor. Serdar Aziz yine kulübeye dönebilir. Samatta’nın yeri de artık garanti değil. Caner Erkin ise dinlendirilebilir. Diego Perotti, Milli arada yapacağı ekstra idmanlarla 11’deki yerini almaya yakın. Lemos formasını geri almaya hazır. Forvette Cisse-Ademi yarışı var. Novak da ilk kez 11’de görev yapabilir
Fenerbahçe’de Milli aradan sonra oynanacak Gençlerbirliği maçının kadrosunda büyük bir rotasyon yapılması bekleniyor. Erol Bulut, 2-0 kaybedilen Konyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada bazı oyuncuların 2-3 haftadır düşüş yaşadığını söylemiş, “Milli aradan sonra kimlerin değişip, kimlerin değişmeyeceğini göreceğiz” demişti. İşte Bulut’un ilk 11’e yapması muhtemel dokunuşlar...
Diego Perotti 11 başlıyor
Fenerbahçe’ye geldiğinde sakat olan Diego Perotti, Antalya ve Konya maçlarında sonradan oyuna girdi. Arjantinli henüz fiziken tam hazır değil ancak lige verilen Milli ara onun için büyük avantaj. Kadroda yapılacak rotasyonda ilk 11’e en yakın isim Perotti. Erol Bulut, Valencia’yı kesip Pelkas’ı sağ kanada alarak, Arjantinli yıldızı solda oynatabilir.
Filip Novak siftah yapabilir
Savunmada da değişim bekleniyor. Serdar Aziz, Antalya ve Konya maçlarında formayı Lemos’tan almıştı. Ancak Gençlerbirliği maçıyla birlikte Uruguaylı stoperin 11’e dönmesi muhtemel. Konya karşısında yenilen iki goldeki hatası ve hücumdaki isabetsiz ortalarıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Caner Erkin de kulübeye geçebilir. Ancak Caner performansı nedeniyle değil, Milli Takım’dan yorgun dönme ihtimali ve Beşiktaş maçı düşünülerek dinlendirilebilir. Yerine oynayacak isim ise sezonun flaş transferlerinden Filip Novak.
Papis Cisse bir adım önde
Sarı-Lacivertliler’de performansı düşen isimlerden biri de Mbwana Samatta. Tanzanyalı yıldız aslında ileride top tutarak, arkadaşlarına pozisyon hazırlayarak ön plana çıkıyor ancak gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor. Samatta, Konya karşısında net bir pozisyonda golü kaçırırken, çok daha müsait durumdaki Cisse’ye pas vermediği için de tepki çekti. Ayrıca Milli Takım’a gidecek olması nedeniyle Samatta’nın dinlendirilmesi de muhtemel. Forvette yıldız futbolcunun formasını kapmak için Papiss Cisse ve Kemal Ademi arasında rekabet yaşanacak. Cisse bir adım önde olsa da Milli aradaki idmanlarda Ademi de öne geçebilir. Yusuf Dursun