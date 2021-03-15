Fenerbahçe'den son dakika haberleri üst üste geliyor. Sarı lacivertlilerde Erol Bulut, Ali Koç'un göreve gelir gelmez takımı emanet ettiği Hollandalı Cocu'nun kötü rekorunu kırdı. Öte yandan Fenerbahçeli Serdar Aziz, kariyerinde üçüncü kez kendi ağlarına gol attı. Fenerbahçe bu mağlubiyetle lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. İşte Erol Bulut'un o kötü rekoru...

Kadıköy'de son 4 maçını kazanamayan (1B3M) Erol Bulut, 2018-19 sezonunda takımın başında olan Phillip Cocu'nun rekorunu (2B2M) egale etti. Evinde 23 puan toplayabilen Fenerbahçe, 1992-93'ten (21 puan) bu yana en az puan kazandığı sezonu geçiriyor.

Fenerbahçe, Kadıköy'de tarih yazdı! Daha sezon bitmeden 6 yenilgi birden aldı. Sarı-lacivertliler; Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatya, G.Saray, Göztepe ve G.Birliği'ne mağlup oldu. Kanarya daha önce1968-69,1987-88 ve 1992-93 sezonlarınla evinde 5 kez boyun eğmişti. Bu sezon ise tarihinde ilk kez 6 yenilgiyle tanıştı.

6 mağlubiyet, 2 beraberlikle Kadıköy'de tam 22 puandan olan Kanarya, dış sahada ise 11 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi ile en çok puan toplayan (35) takım durumunda. (Sabah)