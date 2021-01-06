Sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle geçen hafta kadro kurmakta zorlanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kimine göre sürpriz kimine göre çok riskli kimine göreyse cesur dokunuşlarla Kasımpaşa deplasmanından altın değerinde 3 puan çıkartarak zirve yürüyüşünü başlattı. Sarı lacivertli ekipte son iki sezondur yaşanan sol bek krizi Kasımpaşa maçı öncesinde hortladı. Caner Erkin’in Covid 19’a yakalanması, Filip Novak’ın da tendonunda ağrı hissetmesi nedeniyle Bulut’un bu mevkide kime forma vereceği merak konusu oldu.

Son maç 11’inde 4 değişiklik

Sarı lacivertlilerin teknik patronu Başakşehir maçına göre Kasımpaşa karşısına ilk 11’de 4 değişiklikle çıkarken esami listesinde defans kurgusunda Nazım, Tisserand, Gustavo, Sadık dörtlüsü görülünce sosyal medya adeta yıkıldı. Erol Bulut’un üçlü savunmayla oynayacağı

yorumları ile birlikte sol bekte sağ ayaklı Sadık’ın oynayacaksa bunun intihar olacağına dair paylaşımlar yapıldı. Ancak dakikalar ilerledikçe bu mevkide ilk kez oynamasına rağmen yıldızlaşan Sadık Çiftpınar hem gecenin en çok konuşulan hem de en çok övgü alan ismi oldu.

Negatifi pozitife döndürdüler

Erol Bulut’un Kasımpaşa maçının ilk 11’de yaptığı diğer iki sürpriz ise Covid 19 nedeniyle 10 gün karantinada kalan Luiz Gustavo ve Ozan Tufan’ın negatife döner dönmez bir idmanla formayı kapması oldu. Karantina günlerinde evlerindeki spor salonunda her gün düzenli

antrenman yaptığı öğrendiği iki yıldızını pazar günü Samandıra’da test eden Erol Bulut performanslarını yeterli gördü. Genç teknik adamın hem Gustavo hem de Ozan’ı sahaya sürmesi maç öncesi kadro tahmini yapan tüm gazetecileri ters köşe yapan diğer tercih oldu.

Thiam, Sinan ve Valencia sürprizi

Maçtan önce sakatlıktan kurtulduğu için forvette Samatta’nın görev yapacağı, Mame Thiam’ın ise eksik sol bekin önünü doldurması için kanatta oynayacağı, Sosa’nın orta sahada, Valencia ve Ferdi’nin kanatlarda şans bulacağı tahmin edilirken 45 yaşındaki teknik adam

burada da 4 sürprizle geceye damga vurdu. Maç eksiği olan Samatta’yı ve formsuz Sosa’yı kulübede tutup hamle oyuncusu olarak kullanan Bulut, Sinan’a kanatta forma verip kadro tahmini yapan herkesi yanılttı. Forvette görev yapan Thiam da eski takımına attığı 2 golle gecenin yıldızı oldu.

F.BAHÇE’DEN SON 15 SEZONUN EN iYi DEPLASMAN PERfORMANSI

Kasımpaşa deplasmanından da galibiyetle dönen Fenerbahçe son 15 sezonun en iyi deplasman performansına imza attı. Bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe 19 puanla bu alanda ligin en başarılı takımı konumunda. Kanarya en son 2005-06’da 16 haftalık periyodu 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 22 puan ile geçmişti.

16- F.Bahçe, 2019-2020’de 34 haftalık süreçte deplasmanda 17 puan toplarken bu sezon 16 haftada bu performansını geçmeyi başardı.

19- Süper Lig’de 29 puanı bulunan sarı lacivertliler bu puanların 10’unu Kadıköy’de çıktığı maçlarda 19’ununu ise deplasmanda topladı.