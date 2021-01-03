Süper Lig'de 4-1 kazanılan Başakşehir karşılaşmasının ardından haftayı BAY geçen Fenerbahçe, yarın deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Uzun bir dinlenme dönemi geçiren Sarı-Lacivertliler'de buna rağmen yaşanan şanssızlıklar, teknik direktör Erol Bulut'un canını ilk 11 kurarken biraz sıkıyor. Sakatlıktan çıkan oyuncuların henüz maç temposu eksikliği olmasının yanı sıra rahatsızlıkları bulunan Serdar Aziz ve Caner Erkin, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Testleri negatife dönen Ozan Tufan ile Luiz Gustavo ise bugün yapılacak son idmana katılacak. İkili için son kararı Erol Bulut verecek ancak maç eksikleri olması nedeniyle yıldızların forma giymesi beklenmiyor.

'Herkese iş düşecek'

2021'in ilk karşılaşmasına galibiyetle başlamak isteyen Bulut, Caner'in yerine sol bekte Novak'ı, Serdar'ın yerine stoperde Sadık'ı kullanmayı düşünüyor. Gustavo ile Ozan'ın yerine de 11'de Mert Hakan ve Sosa'nın orta sahanın göbeğinde sahne alması beklenirken, ileride Samatta'nın, onun arkasında da solda Thiam, ortada Pelkas ve sağ kanatta Valencia'nın forma giyeceği konuşuluyor. Deneyimli hoca, maçla ilgili olarak da, "Hasta oyuncularımız var, sakatlar ise yeni yeni dönmeye başladı. Ağrıları sürenler var. Ocak ayındaki yoğun maç programında tüm oyuncularımı belli bir rotasyon dahilinde kullanacağım. Bu nedenle herkese iş düşecek, forma şansı doğacak. Hazır olanlar sahada, diğerleri ise hamle oyuncusu olarak yanımda oturacak" ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun