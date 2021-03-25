Sarı-Lacivertliler’de en çok merak edilen soru Erol Bulut ile yola devam edilip edilmeyeceği. Yönetim içinde büyük bölüm, 46 yaşındaki teknik adamın bu Milli arada gönderilmesi görüşünde. Sportif direktör Emre Belözoğlu ise şu anda yapılacak bir değişikliğe karşı. Ali Koç’un bu konudaki son kararını bugün vermesi bekleniyor. Kulübe yakın kaynaklara göre eğer Erol Bulut bugünkü antrenmanda takımın başında olursa, sezon sonuna kadar görevde kalacak. Ancak ligde şampiyonluk gelmezse, yeni sezonda görevine devam edemeyecek. Kalan 10 haftada istenen sonuçlar alınmazsa, yeni teknik direktör adaylarıyla görüşmelere hız verilecek.

‘Şimdiden yeni sezonu planlayalım’

Diğer taraftan, Erol Bulut’la bugün yolların ayrılacağının açıklanması da düşük bir ihtimal değil. Ali Koç, yönetici arkadaşlarının, “Yeni hocayı bir an önce getirelim, şimdiden yeni sezonun planlamasını yapmaya başlasın” yönündeki görüşünü göz ardı etmiyor. Bu nedenle Bulut’un görevine son verilmesi kararı da açıklanabilir. Kısacası bugün, 46 yaşındaki teknik adamın kaderinin belli olması bekleniyor.



