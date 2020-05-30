Sarı-Lacivertliler, ligde şampiyonluk yarışına havlu atıp üst sıralardan uzaklaşınca Türkiye Kupası’nın önemi arttı. Kazanılması halinde, her ne kadar lig şampiyonluğu kadar mutlu etmese de 2014’ten beri süren kupa hasretine de son verilmiş olacak.

Ayrıca Avrupa Ligi’ne gruplardan katılma hakkı elde edilecek. Türkiye Kupası’nın Fenerbahçe için bir başka önemi daha var: Teknik direktör. Yönetim tercihini Erol Bulut’tan yana kullandı. Ancak Bulut’un çalıştırdığı Alanyaspor da Sarı- Lacivertliler gibi kupada yoluna devam ediyor.





Fenerbahçe, etik olmayacağı gerekçesiyle henüz genç çalıştırıcıya resmi teklifte bulunmadı. Alanyaspor, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Antalyaspor’a elenirse, Sarı-Lacivertli Yönetim, Erol Bulut’a resmi teklifte bulunacak. Akdeniz ekibi yarı finali geçerse, teklif final sonrasına kalacak.