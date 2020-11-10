Süper Lig’in geride kalan 8 haftalık bölümünde Fenerbahçe için en önemli sıkıntı kapanan takımlara karşı “B Planı” üretememesi oldu. Milliyet'in haberine göre; İlk olarak bu problem Hatayspor maçında ortaya çıktı. Ciddi anlamda kapanan rakibine karşı sarı-lacivertliler etkili atak geliştiremedi. Hatayspor 9 kişi kalmasına rağmen Kadıköy’de maçı kazandıracak plan üretilemedi.

Teknik Direktör Erol Bulut bu sıkıntıyı son olarak Konyaspor maçında yaşadı. Hatayspor’dan farklı olarak Konyaspor oyunu tek taraflı da oynamadı. Yeşil-beyazlı takım pas oyununu iyi yapıp, doğru zamandaki çıkışlarla iki de gol buldu. Teknik ekip bu sezon Çaykur Rize, Trabzonspor ve Antalyaspor gibi maçları çevirse de savunma gücü yüksek takımlar karşısında etkisiz kaldı.

Savunma ve hücum arasındaki mesafe uzadı!

Konyaspor maçındaki en önemli sıkıntılardan biri takım boyunun uzaması oldu. Konya defansından dönen topların alınamaması ve rakibin de oyun anlayışı sebebiyle savunma ve hücum arasındaki mesafe uzadı. Bu durum hem etkili hücum yapma şansı vermedi hem de rakibin istediği alanları bulmasını sağladı.

Erol Bulut genel anlamda ligdeki performansıyla beğenilse de son maçta ciddi eleştiri aldı. Kadro tercihlerinin yanı sıra hamleleri en çok eleştirildiği konular oldu. Önceki hafta kadroda olmayan Thiam’ın 11’de yer alması, Sosa’nın yokluğunda Mert Hakan’ın süre alamaması ve kilidi açabilecek isimlerden Pelkas’ın oyundan çıkması maçın kaderini belirleyen etkenlerdi.