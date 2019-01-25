Turkish Airlines EuroLeague'in 20. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Yunan devi Olympiacos'u 90-75 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'de Tyler Ennis'in sakatlığı sonrası kadroya katılan ve şu ana kadar beklentileri karşılaşmakta sıkıntı yaşayan Erick Green, eski takımı Olympiacos karşısında fark yaratmayı başardı.

Tecrübeli oyuncu, sahada kaldığı 17 dakikada 1/1 iki sayılık, 4/4 üç sayılık, 3/3 serbest atış isabetleriyle 17 sayı üretti. Hiç top kaybı yapmayan Green; 2 ribaunt, 1 top çalma ile performansını taçlandırdı.

Erick Green, 2017'de Olympiacos'u EuroLeague'de finale taşıyan isimlerin başında geliyordu. Yunanistan temsilcisi, finalde ise Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu.



