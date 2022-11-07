Enner Valencia, bu sezon ligde tam anlamıyla tozu dumana kattı. Tecrübeli oyuncu, henüz 13. haftada 11 gole ulaştı. Üstelik bunu, 10 karşılaşmada forma giyip sahada sadece 675 dakika kalarak başardı! Valencia’nın krallık yarışındaki en yakın takipçisi Haji Wright. ABD’li yıldız, fileleri 8 kez sarsarken, bu sayıya 11 maçta 1050 dakika süre alarak ulaştı. Jesus, geçen haftaki İstanbulspor mücadelesinde öğrencisini yedek bırakmıştı. Valencia, 66. dakikada oyuna girmesine rağmen 5-0 kazanılan maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlamayı başardı. 32 yaşındaki hücum oyuncusunun bugün Sivasspor maçında 11’e dönmesi bekleniyor.

1 kez başardı

Kariyerindeki tek gol krallığına 2013- 14 sezonunda Meksika Ligi’nde Pachuca formasıyla ulaşan Enner Valencia, Fenerbahçe ’de de bu başarıyı tekrarlamanın peşinde. Sivasspor’u gözüne kestiren Ekvadorlu futbolcu, bu akşam da ağları sarsarak gol krallığı yarışında zirvedeki konumunu pekiştirmek ve aynı zamanda takımının galibiyetinde önemli bir rol oynamak istiyor. Yıldız futbolcunun Yiğido karşısında hücumdaki partnerinin ise bu kez Joao Pedro olması bekleniyor.





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