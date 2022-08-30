Süper Lig 'in 4. haftasında Konyaspor , Fenerbahçe 'yi konuk etti. Mücadeleyi Sarı Lacivertli ekip 1-0'lık skorla kaybetti. Maça damga vuran isim ise Enner Valencia oldu.

Mücadelenin 22. dakikasında Sarı-Lacivertliler'in golcüsü Enner Valencia, Adil Demirbağ'a yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kararın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus cesur bir karar aldı. Kırmızı karttan yaklaşık 10 dakika evvel sakatlık sorunu yaşayan Mauricio Lemos'u oyundan alan Portekizli çalıştırıcı, Serdar Dursun'u sahaya sürdü.

Jorge Jesus, 10 kişi kaldıktan sonra bir stoper çıkarıp, forvet oyuna almasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak tecrübeli teknik adamın çabaları Fenerbahçe'ye yetmedi ve sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

Paylaşımı dikkat çekti

Mücadele sırasında rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Enner Valencia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile taraftarından özrü dilerken, hakemin kararına da tepki gösterdi.

Tecrübeli futbolcu Instagram paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yaşanandan ötürü takım arkadaşlarımdan, hocalarımdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum ancak hakemin verdiği kararı kabul etmiyorum."

"Hafta boyunca planladığımız her şeyi bozduğum için yenilginin sorumluluğunu üstüme alıyorum. Bu takıma inanmaktan vazgeçmeyin. Karşımıza ne çıkarsa çıksın, bu renkler için sonuna kadar savaşacağız."