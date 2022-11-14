Süper Lig 'in 14. haftasında Kadıköy'de Giresunspor'a 1-0 önden gelip 2-1 mağlup olan Fenerbahçe 'de Enner Valencia alkışı topladı. Bu sezona damga vuran ve 13 golle gol krallığında ilk sırada yer alan Ekvadorlu futbolcu, Dünya Kupası için milli takıma davet edildi. Katar'da boy gösterecek olan tecrübeli futbolcu ile Jorge Jesus arasında dikkat çeken bir diyaloğun yaşandığı ortaya çıktı.

Enner Valencia'nın Tigres'teki Etkliyeci Anları

FORMAYI İSTEDİ

Bu sezon 12. lig maçında 13 kez ağları sarsarak Fenerbahçe'de gol yükünü üstlenen ve sarı-lacivertli ekipte kariyer rekorunu kıran Enner Valencia, gribal enfeksiyon nedeniyle son 2 idmana çıkmamasına rağmen Jorge Jesus'un yanına giderek Giresunspor maçına ilk 11'de başlamak istediğini söyledi. 7 gün sonra başlayacak olan Dünya Kupası öncesi dinlenmek yerine hocası Jesus'tan formayı talep eden Ekvadorlu golcü, sezon başında da tatil yapmak yerine kampa erken katılmıştı.





VALENCIA 18 TAKIMDAN DAHA FAZLA PENALTI GOLÜ ATTI

Bu sezon Süper Lig'deki altıncı penaltı golünü Giresunspor'a atan Enner Valencia, bu şekilde ligdeki diğer 18 takımın tamamından daha fazla gol sevinci yaşadı.

KARİYER REKORU KIRDI

Sarı lacivertli formayla bu sezon Süper Lig'de 13. golünü kaydeden Ekvatorlu yıldız kariyerinin en golcü lig sezonunu yaşadı.

Enner Valencia, bu sezon sarı lacivertli takımın en çok gol atan futbolcusu olmasının dışında Süper Lig'de de gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor. Ekvadorlu futbolcu 22 maçta 15 gol 4 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu 15 golün 13'ünü Süper Lig'de kaydetti.

GEÇEN SEZON SERDAR DURSUN, BU SEZON VALENCIA

Geçtiğimiz sezon gol yükünün ağırlıklı olarak Serdar Dursun'da olduğu Fenerbahçe, bu sezon golcüleriyle çok mutlu. Enner Valencia tüm kulvarlarda 15 gol, Batshuayi 8 gol ve İrfan Can Kahveci 6 gol attı. (Sabah)



