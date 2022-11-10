Spor Toto Süper Lig 'in 14'üncü haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Fenerbahçe 'de hazırlıklar sürüyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman öncesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 84'üncü yıl dönümünde anıldı. Sarı-lacivertli ekip, Atatürk posteri ve Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirdi.





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VALENCIA HASTALANDI

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat ile Lincoln Henrique'nin haricinde gribal enfeksiyonu bulunan Enner Valencia antrenmanda yer almadı. Gustavo ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı saha çalışmaları gerçekleştirirken, Luan Peres ise hazırlıklarını bireysel sürdürdü.

Fenerbahçe, Giresunspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

TARİHE GEÇMEYE YAKIN

Kanarya'nın Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmaya çok yakın. Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne fırtına gibi başlayan Fenerbahçe , ligde 13. hafta sonunda liderlik koltuğunda otururken, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna katılım hakkı elde etti.

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, ligde 13. hafta sonunda liderlik koltuğunda otururken, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna katılım hakkı elde etti. UEFA Avrupa Ligi gruplarında ise 6 maça çıkan Kanarya, 13 golle en skorer takım konumundaydı.

Geçtiğimiz sezon gol yükünün ağırlıklı olarak Serdar Dursun'da olduğu Fenerbahçe, bu sezon golcüleriyle çok mutlu. Enner Valencia tüm kulvarlarda 14 gol, Batshuayi 8 gol ve İrfan Can Kahveci 6 gol attı.

Çubuklu formayla 89 maça çıkan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, Sivasspor 'a attığı golle 40. kez ağları sarsmayı başardı. Valencia, 11 kez daha topu filelere göndermesi durumunda Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan ilk 10 futbolcusu arasına girecek.

İŞTE EN ÇOK GOL ATAN İLK 10 İSİM

1. Alex - 171 gol

2. Aykut Kocaman - 160 gol

3. Semih Şentürk - 87 gol

4. Elvir Bolic - 76 gol

5. Moussa Sow - 75 gol

6. Tuncay Şanlı - 74 gol

7. Oğuz Çetin - 57 gol

8. Mert Nobre - 55 gol

9. Tanju Çolak - 54 gol

10. Fernandao - 50 gol

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