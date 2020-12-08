Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u sahasında ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıkları sürüyor. Denizlispor galibiyetiyle moral bulan Sarı Lacivertliler'de sakatlar kervanına bir oyuncu daha katıldı.

Enner Valencia bugün gerçekleştirilen idmanda dizinde ağrı hissetmesi nedeniyle yer almadı. Tecrübeli futbolcunun durumu MR'den sonra netleşecek.

2 haftadır koronavirüse yakalandığı için formasından uzak kalan tecrübeli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı büyük merak konusu oldu. Teknik heyetin de gelecek rapora göre hareket edeceği öğrenildi.

Nazım Sangare sevinci

Fenerbahçe'ye müjdeli haber ise Nazım Sangare tarafından geldi. Milli futbolcu yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı.



