Fenerbahçe 'de Vitor Pereira, ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçına tam kadro hazırlanmanın keyfini sürüyordu. Ancak peş peşe gelen iki şok haber, Pereira’nın tüm keyfini kaçırdı. Önceki gün Enner Valencia, kasığındaki ağrı nedeniyle idmana çıkamadı. Antrenmanda ise Dimitris Pelkas’ın sağ omzu yerinden çıktı. Pereira, Valencia’nın sahalara döneceği konusunda umutluydu. Ekvadorlu yıldız, ağrıları geçmediği için dün de idmana katılamadı.





Oynamak istiyor

Hem Valencia hem de Pelkas’ı kaybeden Pereira’nın planları alt üst oldu. Portekizli hoca, Pelkas’ın yerine Valencia’yı oynatmayı planlıyordu. 53 yaşındaki teknik adam, Adana Demir maçı öncesi bugün yapılacak olan son idmanda Valencia’dan olumlu haber gelmesini bekliyor. Sağlık ekibi de Ekvadorlu futbolcuyu sahaya çıkarabilmek için seferberlik ilan etti.