Süper Lig 'de Giresunspor engelini 2-1'lik skorla geçmeyi başaran Fenerbahçe 'nin galibiyetinde başrolü, Enner Valencia oynadı. Valencia, hem sahada basmadık yer bırakmadı hem de harika bir performans gösterdi. 30. dakikada Rossi topu kaptı, Mert Hakan Yandaş'ın asistinde Valencia ceza sahası içerisinde sol çaprazda ince bir dokunuşla Okan Kocuk'un koruduğu kalenin ağlarını sarstı. Bundan önceki son golünü 10 Şubat 2022'de 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçında kaydeden Ekvadorlu yıldız, böylece ligde 4. golüne ulaştı.

Yeniden deplasmanda attı

Ligde Ağustos 2021'den (Altay) bu yana ilk kez deplasmanda gol atan 32 yaşındaki oyuncu, Pelkas'ın galibiyeti getiren golünde de pası vererek asist sayısında 7'ye ulaştı. Ligde 7 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulunan Mesut Özil'i geride bırakan Valencia'yı 82. dakikada da gole giderken Perez düşürdü ve kırmızı kart gördü. Adeta sahada yapılmadık iş bırakmayan deneyimli futbolcunun uzatma anlarında kalesini terk eden Okan'ın üzerinden aşırttığı top ise az farkla direğin dibinden auta gitti. Valencia, son dakikalarda da yerini Arda Güler'e bıraktı.

Hocasının güvenini boşa çıkarmadı

FANATİK Gazetesi'nin dünkü haberinde İsmail Kartal, Valencia'ya, "Eksiklerimiz var ve gol yollarında sıkıntılıyız. Bu maçta senin kalitene ve tecrübene ihtiyacımız var. Sana inanıyorum" demişti. Yıldız futbolcu da hocasını, Giresunspor maçındaki performansıyla oldukça memnun etti.

Aslıhan Çil







