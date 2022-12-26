2022 Katar Dünya Kupası'nda attığı gollerle gündeme oturan ve Fenerbahçde'ki müthiş performansıyla da taraftarın sevgilisi konumuna gelen Enner Valencia'da bir gelişme yaşandı.





Dünya Kupası'nda şov yaptı

Ekvador Milli Takımı'yla Katar Dünya Kupası'na damga vuran Enner Valencia, Katar ve Hollanda'ya attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda üst üste 6 gol atan ilk oyuncu olurken efsane isimler Salenko ve Rossi'nin Dünya Kupası'nda üst üste 7 gol atma başarısını Senegal maçında yitirmişti. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maçta 15 gol atan ve 4 asist yapan Enner Valencia, Süper Lig 'de de gol krallığında zirvede bulunuyor.

Yerinde izlediler

Valencia'nın peşinde düşen Avrupa kulüplerinden biri de Fiorentina. Corriere dello Sport, sportif direktör Nicolas Burdisso’nun Katar’da devam eden Dünya Kupası’nı yerinde izlediğini, özel olarak takip ettiği isimlerden birinin Enner Valencia olduğunu yazdı.

Trabzonspor 'a karşı etkisizdiler

Sarı-Lacivertliler’de Trabzonspor maçı öncesi kadroda en çok merak edilen konu, hücum hattında hangi oyuncuların oynayacağıydı. Jorge Jesus, sakatlıktan yeni çıkan Enner Valencia’yı yedek başlatıp, Batshuayi ile King’i sahaya sürmeyi tercih etmişti. Ancak iki öğrencisi de Bordo-Mavililer’e karşı etkisiz bir performans sergiledi. Portekizli teknik adam, yarınki Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte Enner Valencia’yı yeniden 11’e monte etmeye hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası’ndan sakat olarak gelmişti. Ancak iyileşip takımla çalışmalara başladıktan sonra kupadaki İstanbulspor mücadelesinde de Trabzon’daki gibi sonradan oyuna giren Valencia artık tamamen hazır.





En iyi sezonu

33 yaşındaki forvet, şu ana kadar kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Başarılı oyuncu Fenerbahçe ile 24 maçta 15 kez fileleri sarsıp, 4 asist yaptı. Dünya Kupası’nda ise 3 golle dikkatleri üzerine çeken Valencia, bu performansını Hatayspor karşısında devam ettirmek istiyor.

Crespo'nun yerine Mert Hakan

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında 3 puanın yanı sıra kırmızı kart gören Miguel Crespo’yu da kaybetti. İlk 11’in değişilmez isimlerinden olan Portekizli orta saha oyuncusunun yerine kimin oynayacağı merak konusu. Miha Zajc, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Lincoln, forma için aday konumda. Formaya yakın olan isim ise hazırlık maçlarının yıldızlarından biri olan Mert Hakan.



