İsmail Kartal, ilk 11 istikrarını yakaladı. Başarılı hoca sakatlık ve cezalı oyuncu olmadığı takdirde kadrosunu kolay kolay bozmuyor. Ancak tecrübeli teknik adamın kafasını karıştıran bir isim var: Enner Valencia... Ekvadorlu golcü, idmanlarda performansını artırmıştı. Tecrübeli oyuncu, bu formunu Shakhtar ile oynanan hazırlık maçına taşıdı. Valencia, etkili futbolunu güzel bir golle süsledi. Öğrencisinin bu çıkışı, Rizespor maçı öncesi Kartal’ı kadroda değişiklik yapma konusunda düşündürmeye başladı. Serdar Dursun, hem hücum aksiyonlarında arkadaşlarına duvar olup paslarıyla destek veriyor hem de mücadeleci yapısıyla önde baskı konusunda takımını rahatlatıyor. Ancak 29 yaşındaki forvetin gol yollarında etkisiz kalması, Valencia’nın forma rekabetinde kendisini zorlamasına neden oluyor. Yarınki mücadelede forvet hattında yapılacak bir değişiklik şaşırtmaz.



