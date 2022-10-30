Bu sezon Kanarya'nın hücumdaki en iyi oyuncularının başında Enner Valencia geliyor. Valencia, Süper Lig 'de şu ana kadar 9 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve 'Gol Krallığı' listesinde zirvede yer alıyor.

Gol orucunu sonlandırmak istiyor

Hafta içi Kadıköy'de oynanan Rennes maçında 3-0'dan 3-3 biten mücadelede takımını ateşleyen müthiş geri dönüşte ilk gole imzasını atan 32 yaşındaki forvet, ligde son iki maçta (Ankaragücü ve Başakşehir) ağları sallayamadı. Ekvadorlu yıldız, Olimpiyat'taki İstanbulspor mücadelesinde bu kulvardaki kısa süreli gol orucunu sonlandırmayı amaçlıyor.

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