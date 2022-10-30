Fenerbahçe'de Enner Valencia coşmaya hazır
Süper Lig'de 9 maçta attığı 10 golle krallık yarışında zirvede yer alan Enner Valencia gözünü İstanbulspor'a dikti. Son oynanan Ankaragücü ve Başakşehir maçlarını boş geçen Ekvadorlu oyuncu, Sarı-Siyahlılar karşısında coşmaya hazır...
Bu sezon Kanarya'nın hücumdaki en iyi oyuncularının başında Enner Valencia geliyor. Valencia, Süper Lig 'de şu ana kadar 9 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve 'Gol Krallığı' listesinde zirvede yer alıyor.
Gol orucunu sonlandırmak istiyor
Hafta içi Kadıköy'de oynanan Rennes maçında 3-0'dan 3-3 biten mücadelede takımını ateşleyen müthiş geri dönüşte ilk gole imzasını atan 32 yaşındaki forvet, ligde son iki maçta (Ankaragücü ve Başakşehir) ağları sallayamadı. Ekvadorlu yıldız, Olimpiyat'taki İstanbulspor mücadelesinde bu kulvardaki kısa süreli gol orucunu sonlandırmayı amaçlıyor.