Fenerbahçe 'de Ekvadorlu yıldız Enner Valencia, ülkesiyle birlikte Copa America’da mücadele etmişti. Valencia bu nedenle izne geç çıktı ve takıma önceki gün katıldı. Başarılı oyuncu, hocası Vitor Pereira ile tanışıp bir süre sohbet etti. Daha sonra özel testlere sokulan Valencia’nın fiziki durumu tespit edildi ve özel idman programı hazırlandı. Takıma iyi bir şekilde döndüğü belirlenen 31 yaşındaki oyuncunun, özel çalışmalarla kısa sürede takım arkadaşlarının seviyesine ulaşması bekleniyor.