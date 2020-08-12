Fenerbahçe’de yapılan ölçüm ve değerlendirme testleri sonrası takımda bazı isimler değerleri ile dikkat çekti. Takımın “en” leri Teknik Direktör Erol Bulut tarafından tebrik edildi. En hızlı oyuncu Ozan Tufan oldu.

İşte Fenerbahçe'de yapılan ölçümler sonrası en'ler:

Takımın en hızlısı : Ozan Tufan

Takımın dayanıklısı: Mert Hakan Yandaş,Luiz Gustavo

Takımın Yağ Oranı En düşük isimleri: Nabil Dirar,Luiz Gustavo,Mert Hakan Yandaş

Bu isimler testin yıldızları olurken Sarı Lacivertliler'de tüm futbolcular büyük bir özveri ile idmanlarını sürdürüyorlar.

Yusuf Dursun







