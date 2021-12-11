Fenerbahçe ’de bu sezon birçok oyuncu beklentilerin altında bir performans sergiledi. Bunların başında forvetler geliyor. Enner Valencia kritik gollere imza atsa da Mergim Berisha ve Serdar Dursun’dan beklenen skor katkısı gelmedi. Ancak son dönemde bu durum değişti. Berisha, Antwerp deplasmanının ardından hafta sonunda Rizespor karşısında da güzel bir gole imza atmıştı. Alman forvet, Frankfurt maçında da beraberliği getiren golü attı. Berisha’nın bir güzel golü de ofsayta takıldı. Diğer tarafta ise ligde coşan Serdar Dursun var. Tecrübeli forvet, Göztepe karşısında beraberliği getiren isim olmuştu.

Valencia da dönüyor

Serdar, Rizespor maçında ise sonradan oyuna girdi, 20 dakikada hat-trick yaptı. 2017’de Sivas’a 3 gol atan Soldado’nun ardından bunu başaran ilk isim oldu. Her iki forvetin formunu yükseltmesi, Vitor Pereira’ya Gaziantep maçı öncesi belki de bir ilki yaşatacak. Portekizli hoca, performansı her geçen gün artan iki golcüsü arasında seçim yapmakta zorlanacak. Üstelik takımın bir diğer golcüsü Enner Valencia da sahalara dönüş yapma hazırlığında.

Yusuf Dursun