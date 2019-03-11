Sarı-Lacivertliler’in tarihinin en kötü sezonunu geçirmesine neden olan birçok etken var. Ancak bunlardan en önemlilerinden biri kalecilerinin vasat performansı. Sezona Volkan Demirel başladı ancak o kadro dışı kalınca, Bursa’dan büyük umutlarla transfer edilen Harun Tekin kaleyi devraldı. Kayseri maçında yediği hatalı gollerle Fenerbahçe kariyerine başlayan 29 yaşındaki file bekçisi, özellikle penaltı kurtarışlarıyla alkış aldı. Ancak genel performansı beklentilerin altında kaldı.

3 şutun 2’si gol

Ersun Yanal’ın takımın başına geçmesinin ardından, taraftarın bir bölümünün dönmesini dört gözle beklediği Volkan Demirel yine as kaleci oldu. Ancak 37 yaşındaki file bekçisi kariyerinin en formsuz dönemlerinden birini geçiriyor. Son olarak Başakşehir karşısında da hatalar yapan Volkan, kalesine gelen 3 şutun 2’sinde topu ağlarında gördü.

Kurtarış yüzdeleri düşük

Harun Tekin, ligde forma giydiği 14 karşılaşmanın 5’inde kalesini gole kapattı. Ancak toplamda rakiplerin çektiği 67 isabetli şutun 21’i ağlarla buluştu. Harun, yüzde 69 gibi düşük bir kurtarış yüzdesi yakaladı. Volkan Demirel’in istatistikleri ise daha da vahim. Tecrübeli eldiven 38 isabetli şutun 15’inde gol yedi, yüzde 60’lık kurtarış yüzdesi elde edebildi. Volkan ligde sadece 20. haftada 2-0 kazanılan Göztepe maçında kalesini kapatabildi.