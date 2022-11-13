Fenerbahçe 'de Emre Mor şoku yaşanıyor. Süper Lig 'in 14. haftasında Giresunspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de Emre Mor şoku yaşanıyor. Sarı-Lacivertli kulüp Emre Mor'un sakatlandığını ve Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Emre Mor Giresunspor maçının 78. dakikasında oyuna dahil olmuş 13 dakika süre almıştı.
25 yaşındaki futbolcu 18 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Emre Mor'un Copa del Rey'de Attığı Harika Gol
Fenerbahçe'nin resmi açıklaması
Oyuncumuz Emre Mor sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.
Milli Takım da açıkladı
Fenerbahçe’de forma giyen millî futbolcumuz Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı.