Fenerbahçe 'de, İstanbulspor karşılaşması öncesi teknik direktör Jorge Jesus'un ilk 11'inde artık klasik haline gelen rotasyon planını bir kez daha uygulaması bekleniyor. Kanarya'da sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, GustavoHenrique veDiego Rossi, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede görev yapamayacaklar.

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İsmail ve King dönüyor

Ancak sakatlık sürecini atlatan ve önceki gün Samandıra'da takımla birlikte çalışmalara başlayan İsmail Yüksek ile Joshua King'in takımda yer almaları bekleniyor. 3-0'dan 3-3 berabere biten Rennes karşılaşmasında oyuna sonradan giren Miha Zajc ve Emre Mor'un ilk 11'de olacakları tahmin ediliyor. Frikikten ikinci golü atan Zajc ile beraberliği getiren son golü Fransız ekibinin ağlarına yollayan Emre'nin yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve Alioski de İstanbulspor karşısında formaya yakın isimler olarak gösteriliyor.

Yusuf Dursun