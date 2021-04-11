Fenerbahçe'de Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından Emre Belözoğlu, teknik sorumlu görevine getirildi. Takımın başında çıktığı iki maçta Fenerbahçe iki gol atarken kalesinde de bir gol gördü. Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci arasında tercih yapacak Emre Belözoğlu, santrafor bölgesi için de kararsız. Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe'den son gelişmeleri aktardı. Samatta mı Thiam mı? Santrafor bölgesi için Emre Belözoğlu'nun kafasında Tanzanyalı forvet var...

Fenerbahçeliler sezon başından bu yana 'Santrafor kim olmalı, orta sahda kimler oynamalı?' tartışmasını yapıyor.

Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörlüğü'ne getirilen Emre Belözoğlu, sezon başından bu yana çözüm bulunamayan konulara çare arıyor.

SAMATTA BİR ADIM ÖNDE!

Emre Belözoğlu, göreve başlar başlamaz Samatta'ya formayı verdi. Denizli maçında gol atan Tanzanyalı, Malatya'da etkisizdi. Bu bölgede değişim olup olmayacağına son taktik idmanda karar verilecek. Belözoğlu'nun yine Samatta'yı oynatmaya yakın olduğu öğrenildi.

ORTA SAHA KURGUSU DEĞİŞECEK Mİ?

Yeni Malatya beraberliği sonrasında özellikle Luiz Gustavo'nun üretkenlik konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yoğun eleştiri alması, bu bölgede değişimi gündeme getirdi. Belözoğlu'nun bu maçta Gustavo'yu kulübede oturtabileceği gelen bilgiler arasında.

KANATLARDA KİM FORMA GİYECEK?

Enner Valencia, Fenerbahçe'nin verim aldığı tek kanat oyuncusu konumunda. Onun yanında görevlendirilen isimler Osayi-Samuel, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu... Belözoğlu bu üç isimden de istediği katkıyı alamıyor. Kimi seçeceği yine belirsiz...