Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Habertürk’e konuştu. Salgınla ilgili olarak Emre, “Bu süreçleri biz bir olarak, beraber olarak çok atlatmış bir toplumuz. Biz beraber olmayı tercih edersek de bunu dünyadaki herkesten çok daha önce aşarız” diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, kulübünün yaptığı yardımın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Fenerbahçe gerçekten zor süreçlerde her zaman sosyal sorumluluk anlamında taşın altına elini sokmuş bir camiadır. Ama oyuncuların bunu başlatıp, başkanımızla devam eden bir sürecin olması bence çok örnek oldu. İnşallah diğer kulüp ve oyuncu gruplarıyla bunun devamı gelir” yorumunda bulundu.