Son dakika haberi: Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında iki yıldız oyuncunun sakatlanmasıyla sarsıldı. İlk yarının sonlarına doğru adalesinde ağrı hisseden Serdar Aziz, ikinci yarıya çıkamadı. Tecrübeli oyuncunun yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.

İkinci yarı ise Emre Belözoğlu şoku yaşandı. 49. dakikada yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı. Bir süre kendisini deneyen Emre Belözoğlu, oyuna devam edemedi. Adalesini gösteren Emre'nin yerine 57'de Jailson girdi.

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