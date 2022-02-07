Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe , Süper Lig'in ikinci yarılarında hiç liderlik koltuğunda oturmadı. İkinci devrelerde lider takipçisi olarak sadece 9 hafta geçirdi. Bu haftalarda takımın başındaki isim, sportif direktörken kendisini birden bire teknik direktörlük koltuğunda bulan 41 yaşındaki Emre Belözoğlu'ydu.

Son Divan Kurulu'nda "Kocaman ile 1 yıl daha devam etmemiz daha doğru bir karar olabilirdi" diyen Koç, bir sonraki Divan Kurulu'nda da Emre Belözoğlu için benzer itiraflarda bulunabilir. Sezon başında Belözoğlu'nu gönderip, Pereira'yı getiren Koç, genç hocanın Başakşehir'le ilk kez rakip olarak geldiği Kadıköy'de aldığı galibiyet sonrası yoğun protestoyla karşılaştı.

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde sadece 1 kez şampiyonluk şansını matematiksel olarak son haftaya taşıyabildi. Bu süreçte yine takımın başında olan isim Belözoğlu'ydu. Onun yerine gelen Vitor Pereira ise ocak ayı gelmeden kovuldu.

Sabah



