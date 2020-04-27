Fenerbahçe tarihinden bugüne kadar 3 sportif direktör geldi geçti. İlk denemenin yapıldığı Aykut Kocaman daha çok işin teknik bölümüyle ilgili bir portre çizerken, Terraneo ve Comolli transfer bazlı bir çalışmada görev almış, sonuçta üçü de bu görevde beklentilere yanıt verememişti. Önümüzdeki sezon ise sarı lacivertli camia yepyeni heyecanla, taptaze bir beklentiyle sportif direktörlük koltuğuna 4. isim olarak Emre Belözoğlu’nu oturtmaya hazırlanıyor.

Sezon sonunda futbolu bırakıp tam yetkili olarak sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu’nun hem taze futbolculuk tecrübesi hem de çalıştığı sportif direktörleri analiz ederek bu noktaya gelmesi en büyük avantajı olarak görülüyor.

Giuliano Terraneo ile birlikte Inter’de çalışan, Aykut Kocaman ve Damien Comolli’nin sportif direktörlüklerini bizzat futbolcu olarak tecrübe eden Belözoğlu’nun bu isimlerin geleceklerinin uzun soluklu olmamasının nedenlerini iyi tespit ederek farklı bir sportif direktör olarak görev yapması bekleniyor. Aykut Kocaman, Terraneo ve Comollı’nin yanlışlarını iyi analiz ederek aynı hataların tekrarlanmasına izin vermeyecek. Hem takımın içinde bir futbolcu hem de yönetimin içerisinde bir yönetici gibi yer alacak.

Sportif direktörlük koltuğunda farklı bir yetkiyle çalışacak olan Emre Belözoğlu, başkan Ali Koç’tan sonra gelen en geniş yetkili isim olacak. Maçları protokol tribününden izleyeceği öğrenilen Belözoğlu, hem takımın içinde bir futbolcu hem de yönetimin içinde bir yönetici gibi yer alacak. Takıma alınacak futbolcular konusunda da farklı bir profil çizmesi beklenen Belözoğlu’nun hırslı, forma için oynayan, saygıya önem veren futbolcularla çok farklı bir kadro kurması hedefleniyor.

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Başkandan tam destek

Ali Koç’un da 2021 Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine takımı şampiyon sokabilmek için Emre’yi geniş yetkilerle donatarak başarılı olması için her türlü desteği vereceği biliniyor.

23 yıllık futbolculuk kariyeri başarılarla dolu olan Emre Belözoğlu şu ana kadar Fatih Terim, Lucescu, Hector Cuper, Mancini, Simone, Sam Allardyce, Graeme Souness, Bobby Robson, Daum, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Luis Aragones, İsmail Kartal, Abdullah Avcı, Ersun Yanal gibi teknik adamlarla çalışarak çok büyük birikimler elde etti.

Eski takım arkadaşlarıyla ve karşılıklı oynadığı yıldız futbolcularla da iyi ilişkilerini sürdüren Belözoğlu; Vieri, Cambiasso, Crespo, Zanetti, Obafemi Martins, Alan Shearer gibi dünya futboluna damga vurmuş isimlerle halen görüşerek dostluklarını sürdürmekte. Bobby Robson, Fatih Terim, Hector Cuper gibi ünlü hocalar ve Crespo, Vieri, Shearer gibi yıldızlardan elde ettiği birikimleri kulübe aktaracak.

3 dil biliyor

Yurt dışı tecrübelerinden edindiği lisan bilgisini devam ettiren Emre Belözoğlu, “İkinci vatanım” dediği İtalya’ya sık sık giderek İtalyancası’nı unutmadı, üzerine İngilizce’yi de eklemeyi başardı.

Atletico Madrid yıllarında öğrendiği İspanyolcası konuşma düzeyinde de olsa, 3 dil bilmesi Emre’nin başka bir artısı.

Hürriyet



