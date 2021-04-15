Erol Bulut ile yollar ayrıldığında, yönetim içindeki ağırlıklı görüş takımın başına kariyerli bir yabancı teknik adamın getirilmesi yönündeydi. Emre Belözoğlu’na ‘geçici çözüm’ gözüyle bakılıyordu. Ancak 40 yaşındaki futbol adamı, kısa sürede bu algıyı değiştirebileceğini gösterdi. Yönetim içinde son dönemde Belözoğlu’nun geçici değil kalıcı çözüm olabileceği yönündeki görüş ağırlık kazandı.

Sözleri heyecan yarattı

Emre Belözoğlu’nun kısa sürede takımda gözle görülür bir gelişim sağlaması büyük takdir topladı. 40 yaşındaki teknik adamın, “Fenerbahçe topu vermez. Büyük takım bizim gibi oynar” sözleri, sadece yönetim katında değil taraftarlar arasında da fazlasıyla heyecan yarattı. Belözoğlu’nun kısa bir sürede kendi oyun anlayışını oturtmaya başlaması, takım üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor.

Hedefleri çok büyük

Sarı-Lacivertli futbolcuların Emre Belözoğlu’na büyük saygı duymasının yanı sıra kendisini çok sevmesi, önemli bir artı. Belözoğlu’nun, “Ülkenin en iyi teknik direktörlerinden biri olmak istiyorum” sözleri de bu konuda başarıya ne kadar aç olduğunu ve kendisine güvenini ortaya koydu. Kalan 7 haftada da takım aynı şekilde gelişim göstermeye devam ederse, Emre Belözoğlu’nun sportif direktörlük görevinin yanına teknik patronluk görevinin de kalıcı olarak yazılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu gerçekleşirse, Belözoğlu, futboldaki tek yetkili konumuna gelecek.

Dersimiz gol

Fenerbahçe, Gaziantep karşısında son haftaların en iyi futbolunu sergiledi. Özellikle ilk yarıda oyunu rakip yarı alana yıktı, Gaziantep’e neredeyse pozisyon vermedi. Ancak aranan gol de bir türlü gelmedi. Emre Belözoğlu, maçtan sonra yaptığı açıklamada takımının oyunundan çok memnun olsa da son vuruşlardaki başarısızlıktan yakınmıştı. Belözoğlu, bu sorunu kısa sürede aşmaya kararlı. 40 yaşındaki teknik adam, hafta boyunca hücum oyuncularına özel idmanlarla gol çalışması yaptıracak.

Samatta’dan vazgeçmiyor

Valencia, Samatta, Thiam ve Cisse’ye Pelkas, Osayi-Samuel ve Sinan da eşlik edecek. Emre Belözoğlu, Gaziantep karşısında forvette oynattığı Valencia’dan memnun olsa da bir yandan Samatta’yı yeniden kazanmak için çabalamaya da devam edecek.

Yusuf Dursun