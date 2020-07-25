Fenerbahçe’nin ligi 7. sırada bitireceği kesinleşti. Rizespor maçının sıralama açısından bir önemi kalmadı. Ancak Emre Belözoğlu için bu akşamki mücadele, kariyerinin en özel karşılaşmalarından biri olacak. 39 yaşındaki futbolcu, 4 yıl aradan sonra sezon başında Fenerbahçe’ye geri dönmüştü. Emre’nin hayali, futbol hayatını taraftarı olduğu takımda, şampiyonluk yaşayıp 4. yıldızı takarak noktalamaktı. Ancak işler düşündüğü gibi gitmedi. Yıldız futbolcu, kariyerinin son maçına, takımının herhangi bir iddiası olmayarak çıkacak.

Geleceği şekillendirecek

90 dakikanın bitiminde Emre Belözoğlu, futbolda yeni bir sayfa açacak. Formasını sırtından çıkaracak olan Emre takım elbisesini giyerek sportif direktörlük görevine soyunacak. 39 yaşındaki futbol adamı, Fenerbahçe’nin geleceğini şekillendirip, şampiyonluk kadroları kurmak için kolları sıvayacak.







