Erol Bulut’un ayrılmasından sonra görevi devralan Emre Belözoğlu, işi sıkı tutuyor. Sarı-Lacivertliler, birçok takımın aksine pazar gününü de çalışarak geçirdi. Dünkü antrenmanda 40 yaşındaki çalıştırıcı oyuncularıyla tek tek ilgilendi. Emre Belözoğlu, bir yandan da ekibiyle birlikte kalan 10 haftanın yol haritasını çiziyor. Belözoğlu, eldeki oyunculara en uygun sistemi belirlemek için çalışıyor. 40 yaşındaki teknik adam, Milli takımdaki isimlerin de geri dönmesinin ardından geniş çaplı bir toplantı yaparak beklentilerini ve planlarını tek tek anlatacak.

Son durumları soruluyor

Emre Belözoğlu, bir yandan takımını kalan 10 haftaya hazırlarken diğer yandan da Milli görevde olan öğrencilerini takip altına aldı. Belözoğlu, 3-0 kazanılan Norveç maçında 2 gol atarak yıldızlaşan Ozan Tufan’ı arayarak tebrik etti, tüm takımı kendisi adına kutlamasını istedi. Teknik ekip, diğer Milli oyuncuların maçlarını da izlerken, her karşılaşmanın ardından futbolcular tek tek aranarak son durumları hakkında bilgi alınıyor.

Yusuf Dursun



