Emre Belözoğlu, ilk kez teknik sorumlu olarak basın mensuplarının karşısına çıktı.

“Sezon sonu için, bu göreve devam edip etmeme konusunda kafamda hiçbir plan yok. Yapmam gerekenin ne olduğunu saha içine girdikten sonra biliyorum. Nasıl futbolculuğumda Fenerbahçe’nin her maçı için mücadele ettiysem, sportif direktörlük görevinde de günümün tamamını buna ayırarak geçirdiysem bugün de saha içinde aynısını yapmaya çalışacağım.”

‘Bu işin dinamikleri farklı’

“Hem zekamı hem kalbimi buraya koymaya devam edeceğim. Teknik direktörlüğün dinamikleri biraz daha farklı. Oyunculara biraz daha yakın olacağım. 10 haftalık planım bütün Fenerbahçeliler’in yüzünü güldürmek, onlara ümit vermek. 7 senedir oluşan sıkıntılı ortamı bir nebze dağıtabilmek, en büyük hedefim.”

‘Herkesin farklı bakış açısı var’

“Erol Bulut’un Fenerbahçesi veya Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçesi olarak görmüyorum. Bu Fenerbahçe’ye gönül veren herkesin Fenerbahçesi. Teknik adam olarak herkesin bir oyun anlayışı ve bakış açısı var. Saha içinde, bu ülkede en fazla top oynayan futbolcu olarak ortaya koyduğum şeyleri, gelişimimi arkadaşlarımıza anlatmaya çalışacağım.”

‘Hedeflerim çok büyük’

“Fatih Terim, Sergen Yalçın ülke futboluna çok büyük hizmetlerde bulunmuş kişiler. Çok büyük saygı duyuyorum. Benim de hayalim, ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan biri olmak. Benim kendi hedeflerim ve hayallerim çok büyük. İnandığım doğrulardan vazgeçmeyeceğim.”

‘Ozan’ın performansı bizi memnun etti’

Ozan Tufan beraber oynadığım ve gelişimine şahit olduğum bir oyuncu. Eksiklerini gördüğümde söylüyorum biraz kızıyor, üzülüyor o da benim gibi biraz duygusal. Futbolcular, bazen kendisine gerçekleri söylemeyen oyuncuları yanlarında bulundururlar. Evlilikle birlikte çok daha olumlu bir ivme kazanacağını düşünüyorum. Milli Takım’daki performansı bizi memnun etti. Doğru oyunu oynamak istediğinde çok iyi bir oyuncu. Futbolcu kaç yaşına gelirse gelsin gelişmeye devam etmelidir. Ozan da bu takımın çok değerli bir oyuncusu. Milli takımımızın gösterdiği büyük başarıdan dolayı, oyuncularımızı, Şenol hocayı ve Milli Takım yetkililerini tebrik ediyorum.

‘Yurt dışından ekibimize bir hoca gelecek’

Koronavirüs testi pozitif çıkan iki hocamız var. Bu doğrultuda mecburen Selçuk Şahin’i sahaya indirdik. Selçuk da Volkan da ben de Fenerbahçe bize ne görev verirse bunu yapacak kişileriz. İkisi de Fenerbahçe’ye aynı ruhla hizmet edecek olan arkadaşlarımdır. Bize Fenerbahçe ‘gel’ dediğinde geldik, ‘git’ dediğinde gittik. Yeni ekibimizin içerisinde yurt dışından gelecek birisi olacak. Belki bir ihtimal ligi bilen bir hoca daha dahil olacak. Bunları en yakın süre içerisinde size açıklayacağız.”

‘Sportif direktörlük görevim sürüyor’

Sportif direktörlük pozisyonunun içinde fazlasıyla finansal ve hukuksal konular var. Ben sportif direktörlük görevime, sahaya daha fazla konsantre olmak şartıyla devam edeceğim. Önümüzdeki yılın kadrosunun şekillenmesinde, bütçenin aşağıya çekilmesinde görevim devam edecek. Biz bu senenin takımını yaparken, yüzde 80 oranında bir sonraki senenin takımını da planlamıştık. Mutlaka ufak dokunuşlar yapacağız. Biz hesabımızı sahaya göre yapıyoruz.”

‘Sonumu değil 10 haftayı düşünüyorum’

Şu an için tek düşüncem ligin son 10 haftası. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bana bu görevi tebliğ ettiler. Bizden yana ne isteniyorsa elimizden geleni yapacağız. 10 haftayı programlamaktan başka bir düşüncem yok. Başka bir şeye konsantre olmak istemiyorum. Sonumuzu çok düşünmüyoruz. Fenerbahçe’nin sonu güzel olsun, biz bunu istiyoruz. Fenerbahçeliler’e uyandıklarında yüzlerini güldürecek bir takım izlettirmek istiyoruz.”

‘Kariyer planlamam doğru değil!’

Sezon başında da söylemiştim. Birçok hayalimden vazgeçerek bu göreve geldim. Bu benim kendim için planladığım bir kariyer planlaması değildir ama ne olursa olsun Fenerbahçe’nin içerisindeki süreç bizi bu kararları almaya iter. Fenerbahçe için aldığım kararlardan pişman olmayacağımı da herkes bilsin. Ben burada Fenerbahçe’nin başarısı için bana verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Beğenen ve beğenmeyenler oldu. Benim kariyer planlamam, beni tanıyan herkes bilir ki böyle değildi. Sonuç bizi buraya getirdi ve elimizi taşın altına sokmaya devam edeceğiz.”

‘Ümit Özat’ın sözlerine üzüldüm’

(Ümit Özat’ın kendisiyle ilgili sözleri için) Üzülüyorum. Ümit Özat ile aynı dönemde oynamadım. Milli Takım’da beraberliğimiz oldu. Antrenör olduğu dönemde beraber oynamışlığımıza istinaden, hemen hemen her maçta kendisine saha kenarına gidip selam vermişimdir. İş ne olursa olsun Fenerbahçe menfaatine geldiğinde ben söylemem gerekenler olmasına rağmen konuşmamayı tercih ediyorum ama herkesin hesabı da belli. Hiçbir futbolcu arkadaşım için bu kadar rahat ve fütursuzca cümleler kullanmam.”

‘Topa sahip olan bir oyun istiyoruz’

“Sezonun başında bir planlama yapıyoruz. Vedat’ın ayrılmasıyla birlikte elimizde bir Allahyar kaldı. Onun da ayrılmasıyla yeni oyuncuları aramıza dahil ettik. Samatta, Premier Lig’e gitmiş. Bize gelmeden 8-9 ay önce 30 küsur gol atmış bir oyuncuydu. Aston Villa’da istediği ortamı bulamayan bir oyuncuydu. Cisse, 20 küsur gol attı. Planlama yaparken bazen pragmatik çözümler olması nedeniyle ligimizi bilen oyuncular seçtik.”

‘Hatalarımız oldu’

“Futbolda bazen hesaplarınız tutmaz. Hiç beklemediğiniz bir oyuncudan ciddi bir çıkış da alırsınız, çok büyük beklenti içerisinde olduğunuz oyunculardan da o karşılığı alamazsınız. Ben, iyi bir takım kurduğumuzu ama hatalarımız da olduğunu düşünüyorum. Oyunun daha da gelişmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Topa sahip olan, kaptırdığında hemen reaksiyon verebilen bir takım üzerine çalışıyoruz. Oyun planımız değişince golcülerimizin de devreye gireceğini düşünüyorum İşimizin kolay olmadığı bilincinde, başaracağımıza inanıyoruz.”

'Erol hocaya kimse karışmadı'

“Erol Bulut hocamıza verdiği hizmetlerden, ekibiyle birlikte bir bütün olarak çalışmasından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Onunla çalışmak bizim için keyifliydi. Önemli bir tecrübe oldu. Kendisine de bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum. Fenerbahçe çok büyük bir değer. Başkanımız, çok cefakarca taşın altına elini sokuyor.”

‘Burada şampiyonluk yetmez’

“Erol hoca eski arkadaşım. Onunla birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Buradan futbolla sorumlu olarak yönetici kimliğindeki tek kişi bendim. Tercihleriyle, oyun dizilişiyle alakalı Erol hoca ile konuşma yapacak bir kişi olmadığımı kendisi çok iyi bilir. Sayın başkanımız da benim şahit olduğum kadarıyla birebir şekilde hocanın işine karışacak bir tavır göstermemiştir. Fenerbahçe’nin beklentileri çok yüksek. Burada şampiyonluklar da yetmez.”

‘Erol hocaya hakaret sayarım’

“Erol hocaya sahanın içerisine konsantre olması için elimizden gelen ortamı sağladık. Hepimizin hataları vardır. Burada hiç kimse hiç kimsenin işine karışmadı. İyi bir teknik adam da buna izin vermez zaten. Bunu Erol hocaya hakaret sayarım. Volkan Demirel’e kulaklıkla bir şeyler söyleyen kişi, yine hocanın ekibinden biriydi.”



