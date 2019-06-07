Sarı-Lacivertliler’de Harun Tekin’in performansı yeterli görülmedi. Bu nedenle yeni kaleci arayışları başladı. Listenin ilk sırasında ise Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2015’te takımdan ayrılan Mert Günok var.

30 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Başakşehir’deki müthiş performansıyla milli takımın da kalesini devraldı. Hem yönetim hem de Ersun Yanal, Mert’i çok istiyor. Sarı-Lacivertliler, Başakşehir’e takas ağırlıklı bir teklif yapacak.

Mert dönmek istiyor

Turuncu-Lacivertliler’e Mehmet Topal, Ozan Tufan, Alper Potuk gibi isimlerin yer aldığı bir takas listesi sunulacak.

Ayrıca genç file bekçisi Berke Özer’in de 1 yıllığına kiralanması gündeme gelebilir. Şu anda milli takım kampında bulunan Mert Günok’un, Fenerbahçe’ye dönmeye sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği kaydedildi.