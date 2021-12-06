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Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları başladı! Enner Valencia müjdesi

Son dakika Fenerbahçe haberi.. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son haftasında 9 Aralık Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Altay Bayındır, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Enner Valencia sahada topla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş ise günü tedavi programıyla tamamladı.

06 Aralık 2021, Pazartesi 13:54 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları başladı! Enner Valencia müjdesi

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son haftasında 9 Aralık Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11’inde yer alanlar futbolcular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı pas organizasyonlarıyla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Altay Bayındır, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Enner Valencia sahada topla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş ise günü tedavi programıyla tamamladı.


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