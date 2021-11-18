Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre ve Danilo Barthel'in durumları netleşmiş değil.

İki oyuncunun durumuna ilişkin Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko’da, dizinde ağrıları devam eden Danilo Barthel ile Bayern Münih mücadelesinde baldır sakatlığı yaşayan Dyshawn Pierre'nin durumlarına maç saatinde karar verilecek"