Kanarya'da savunma sorunu devam ediyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de tam 16 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Bu rakam kulüp tarihinin en uzun serisi olarak dikkat çekerken, bu süreçte Sarı-Lacivertliler kalesine gelen her 3 isabetli şutta 1 gol yedi. 16 haftalık periyotta 78 şut kaleye isabet ederken, bunların 26'sı golle sonuçlandı. Fenerbahçe en son 25.01.2020 tarihinde Başakşehir karşısında evinde 2-0 kazanıp ve kalesinde gol görmemişti