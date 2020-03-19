Fenerbahçe'de Durdurulamayan adam Jailson

Fenerbahçe'de bu sezon inanılmaz hatalara imza atan Jailson ilginç bir istatistiğe sahip...

19 Mart 2020, Perşembe 08:02 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Durdurulamayan adam Jailson

Fenerbahçe'nin 1-0 kaybettiği Konyaspor maçında Bajic'e adeta asist yapan Jailson, bu sezon 7 karşılaşmada golle sonuçlanan hataya imza attı.

3. haftada Trabzonspor mücadelesinde pozisyon hatası yapan ve Ekuban'ın golünü engelleyemeyen Brezilyalı oyuncu, 4. haftada Alanyaspor maçında topu rakibine kaptırdı ve gol geldi.

7. haftada Antalyaspor karşılaşmasında son adamken rakibini kaçırdı ve yine top F.Bahçe ağlarına gitti. 20. haftada Trabzonspor'a karşı Sörloth'u kolay pozisyonda arkasına kaçıran Jailson uzun süre tepki çekmişti.

21. haftada ise Alanyaspor maçında 2 penaltıya sebebiyet verdi. 22. haftadaki Ankaragücü deplasmanında yine arkasına adam kaçırdı ve golü yedirdi. (Sabah)

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