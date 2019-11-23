Fenerbahçe, milli aradan yarın Yeni Malatya deplasmanında oynayacağı maçla çıkacak. Ersun Yanal, ligin en çok skor üreten flaş takımı karşısında uygulayacağı taktiği belirledi. Başarılı teknik adam, zorlu mücadelede kilit nokta olarak kanatları görüyor. Ligin en tehlikeli hücum hatlarından birine sahip olan Yeni Malatya; Guilherme, Bifouma, Gökhan Töre ve Fofana gibi etkili kanat oyuncularıyla tehlike yaratıyor.

Üçlü blok

Bu oyuncular, forvetteki Jahovic’e hazırladıkları pozisyonların yanı sıra skor üretme konusunda da son derece başarılı. Ersun Yanal, Yeni Malatya’nın kenardan rahatlıkla atağa kalkmasını engellemek için orta saha oyuncularını devreye sokacak. Bekler ve önlerindeki kanatların yanı sıra, merkezde görev yapacak isimler gerektiğinde çizgiye kayacak. Böylece üçlü bir blok oluşacak.

Duran top silahı

Ersun Yanal, hücum planında da kanat futbolcularına güveniyor. Muriç ve Kruse’nin yokluğunda Rodrigues, Moses ve Dirar’a büyük iş düşecek. Başarılı çalıştırıcı, takım atağa kalktığında çizgideki oyunculara ceza sahasına yaklaşarak forvetteki Mevlüt Erdinç’e destek olmaları talimatını verdi. Ayrıca duran toplar da her zamanki gibi Fenerbahçe’nin en önemli silahlarından biri olacak.

Keyifler yerinde

Sarı-Lacivertliler, yarın zorluk seviyesi yüksek bir maça çıkacak. Ancak futbolcuların kendilerine güveni tam. Fenerbahçe’nin dünkü antrenmanı son derece keyifli bir ortamda geçti. Oyuncuların rahat halleri dikkat çekti. İdmanda 5’e 2 top kapma oyunu oynandıktan sonra pas çalışması yapıldı. Antrenman, kıran kırana geçen çift kale maç ile sona erdi. Karşılaşmayı kazanan takım, objektiflere zafer pozu vermeyi ihmal etmedi.