Fenerbahçe ’de teknik adam arayışı sürerken, Ali Koç’un başkanlığı döneminde dört önemli fırsatın kaçması dikkatlerden kaçmadı. Bu da yeni teknik direktör bulmada sarı-lacivertlilere sıkıntı yaşatıyor.

Başkan Koç göreve geldikten sonra Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu gibi isimlerle çalışmayı tercih etmezken, Ersun Yanal için de istediği çalışma ortamını sağlayamadığı için istifasına sebep oldu.

Ligin kodlarını çözmüş ve ligde Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış iki teknik adamdan Kocaman ile, yeni bir sayfa açıldığı için devam edilmedi.

Ardından takım, Cocu ve Koeman ile küme düşme hattından çıkamadığı için Yanal göreve getirildi. İstediği transferlerin yapılmamasının yanı sıra bazı transferlerden de haberdar olmaması, Yanal’ı istifaya götüren sebeplerden biriydi. Ayrıca başkan, oyundan memnun olmadığını açıkça söylüyordu.

Sarı-lacivertlilerin geçen sezona Abdullah Avcı ile girme şansı da vardı. O dönem takım çalıştırmayan Avcı ile görüşülse de, tercih edilmedi. Deneyimli teknik adam, şu anda ligde rakiplerine açık ara fark yapmış şekilde Trabzonspor ile şampiyonluğa yürüyor.

Son fırsat da Belözoğlu’ydu. Erol Bulut’un görevden alınması sonrası sezonun son bölümünde görev alan genç çalıştırıcı hem oyunu toparladı hem de takımı şampiyonluk potasına soktu. Buna rağmen deneyimsiz olduğu için tercih edilmedi. Ancak aynı Belözoğlu, ligin alt sıralarında yer alan Medipol Başakşehir’in başına geçtikten sonra takımı zirveye yaklaştırdı.

Pereira ile devam edecekti!

Fenerbahçe Yönetimi’nin belli bir süre daha Pereira ile devam etmeyi planladığı ancak Beşiktaş derbisinde yaşananların buna engel olduğu ortaya çıktı. Yeni teknik adam bulunana kadar zaman kazanmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam ile bir süre daha çalışacaktı. Ancak Beşiktaş maçı kadrosu, maç içindeki hamleler, Pereira’nın kulübeden çıkmaması ve basın toplantısındaki açıklamaları, yönetimin sabrını taşırdı ve yolları ayırma kararı alındı.

Kaynak: Milliyet