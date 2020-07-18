Fenerbahçe’de Divan günü
Sarı-Lacivertliler’de olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bugün düzenlenecek. Koronavirüs salgını nedeniyle toplantı, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük önderliğinde telekonferans yöntemiyle yapılacak. Başkan Ali Koç’un da Divan Kurulu toplantısına katılması ve üyelere son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
Sarı-Lacivertliler’de olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bugün düzenlenecek. Koronavirüs salgını nedeniyle toplantı, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük önderliğinde telekonferans yöntemiyle yapılacak. Başkan Ali Koç’un da Divan Kurulu toplantısına katılması ve üyelere son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.