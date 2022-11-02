Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, Polonya'ya gidecek.

DHA