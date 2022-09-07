Sarı-Lacivertliler, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Tam kadro yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı. İdmanın ana bölümünde ise taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman boyunca Fenerbahçeli futbolcuların keyifli ve neşeli tavırları dikkat çekti.

Dinamo Kiev’de 3 eksik

Mircea Lucescu, Dinamo Kiev’de teknik direktörlük kariyerinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Ligde 2’de sıfır çekerek başlayan, transferde savaş nedeniyle istediği hamleleri yapamayan Mavi-Beyazlılar, yarın Kadıköy’e 3 önemli oyuncudan yoksun gelecek. Stoper Denis Popov ve forvet Vladyslav Supryaga sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Bir diğer stoper Ilya Zabarnyi ise sarı kart cezalısı.

Kiev’e karşı uğurlu hakem

UEFA, Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında yarın oynanacak olan Avrupa Ligi maçına Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Tamas Bognar’ı atadı. Mücadelenin yardımcı hakemleri ise Balazs Buzas ile Peter Kobor olacak. Bognar daha önce Türk takımlarının Avrupa’daki 3 maçında düdük çaldı, temsilcilerimiz hepsini kazandı. Ayrıca Ay-Yıldızlılar, Tamas Bognar’ın yönettiği Kosova karşılaşmasından 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.







