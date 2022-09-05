Fenerbahçe 'de takım savunmasındaki gelişme taraftarı mutlu ediyor. Dinamo Kiev ve Avusturya Wien maçlarında da rakibe çok fazla pozisyon vermeyen Kanarya, uzun bir süre 10 kişi oynamasına rağmen Konyaspor 'a net gol şansı tanımamıştı. Son oynanan Kayserispor karşılaşmasında da sarı-lacivertliler, tam 73 dakika şut attırmadığı rakibini ceza alanına dahi sokmadı. Orta saha kurgusunu hücumcu oyunculardan kurduğu ve 3 gol yediği Ümraniye maçından ders çıkaran Jesus, son lig maçlarında daha dengeli bir orta saha tercih ederek Arao-Zajc veya Arao-Crespo ikilisiyle orta alanı elinde tutmayı başardı. Bu arada Fenerbahçe, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada rakiplerini 18 kez ofsayt tuzağına düşürdü. Sarılacivertliler, Konyaspor ve Kayserispor'u 9'ar kez ofsayta düşürerek gol girişimlerini engelledi. (Sabah)